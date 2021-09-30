У Уральской биеннале планируется появление постоянной площадки

По словам комиссара Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алисы Прудниковой, уже много лет обдумывается перспектива создания постоянной площадки. На данный момент организация уже провела встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. По словам Прудниковой, конструктивистский комплекс НИИ Охраны материнства и младенчества изучается как возможный вариант для исполнения поставленной цели, сообщает ТАСС.
Отмечается, что Куйвашев поддержал предложение и поручил найти для индустриальной биеннале постоянную площадку. Об этом заявила заместитель регионального министра культуры Юлия Прыткова.
Напомним, в конце августа организаторы мероприятия Уральской биеннале рассказали о причинах проведения одной из выставок в екатеринбургском цирке. Они уверены, что такое решение станет первым шагом к обсуждению того, какой в будущем будет площадка.