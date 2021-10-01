64,1 млн выделено на ремонт инженерных сетей в тагильском ГДДЮТ

Напомним, на капитальный ремонт тагильского Городского дворца детского и юношеского творчества на улице Красногвардейская, 15 выделено 366,3 миллиона рублей. Планируется обновить кровлю, фасады, и крыльцо здания, а также заменить системы вентиляции, отопления, водоснабжения и кондиционирования. Объект должен быть сдан в 2024 году, на время ремонта секции и кружки продолжат работу в других местах Нижнего Тагила.