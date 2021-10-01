Причины высокой смертности от COVID-19 назвали врачи Екатеринбурга

По словам врача, в первую и вторую волны COVID-19 пациентов молодых, которых не удавалось спасти, не было. Однако на данный момент они есть. Молодые люди, по его мнению, и сейчас переносят вирус легче, даже самых тяжелых спасают. Однако, он уверен, что раньше течение заболевания было более легким.