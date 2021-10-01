Причины высокой смертности от COVID-19 назвали врачи Екатеринбурга

С начала третьей волны коронавируса тяжесть заболевания усилилась, рассказал Е1 инфекционист. По его словам, в стационар пациенты поступают в более тяжелом состоянии и им становится хуже. Врачи связывают это с новым штаммом вируса, а некоторые пациенты, рассказывает инфекционист, хуже поддаются лечению и наработанные схемы им не помогают.
По словам врача, в первую и вторую волны COVID-19 пациентов молодых, которых не удавалось спасти, не было. Однако на данный момент они есть. Молодые люди, по его мнению, и сейчас переносят вирус легче, даже самых тяжелых спасают. Однако, он уверен, что раньше течение заболевания было более легким.
Кроме того, инфекционист заявляет, что тех пациентов, которые умирают от повреждений органов на фоне коронавируса, меньше. В основном причиной летального исхода становится легочная недостаточность.
Он отмечает, что в отделениях находятся мало людей, которые поставили прививку.
Анестезиолог-реаниматолог рассказал, что с начала третьей волны коронавируса заметно увеличилось количество смертей. Большая часть из скончавшихся являются пенсионерами, но есть и молодые люди от 30 лет. У многих, отмечает врач, нет даже хронических заболеваний.
Еще один врач — эпидемиолог, отмечает, что на данный момент можно заметить становление эпидемического штамма.
В этот момент всегда происходит нарастание вирулентности (степень способности вызывать заболевание. — прим. ред.) возбудителя и растет число летальных исходов. Это одна из фаз развития пандемии, рассказывает эпидемиолог.
Он добавляет, что впереди ожидается фаза эпидемического распространения, когда штамм «разгонится», а заболеваемость и летальность вырастут.
Напомним, за сутки с 29 по 30 сентября в Свердловской области подтвердились 526 новых случаев заражения кронавирусом. Общее количество заболевших на территории региона достигло уже 138,9 тысячи человек. На данный момент 702 человека находятся в тяжелом состоянии, еще 4,9 тысячи — в среднем. Число выздоровевших после заболевания составляет 128 тысяч человек. Также за сутки подтверждено 43 летальных случая. Всего скончавшихся насчитывается 6,2 тысячи человек.