После жалоб сотрудников «скорой» на условия работы в Серов приехал Андрей Карлов

Однако в мэрии уверяют, что деньги за переработки врачи получат в конце года. Самих медиков это не устраивает, поскольку данная система тяжело контролируется. Один из врачей «скорой помощи» рассказал, что из-за недостатка квалифицированных фельдшеров на станцию принимают работать студентов медколледжа, на данный момент еще не получивших необходимые навыки. Они должны нести ответственность за пациентов.