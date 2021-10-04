tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября 2021, 07:24

Published 4 октября 2021, 07:24

Modified 29 ноября 2024, 18:20

Updated 29 ноября 2024, 18:20

Потомки, промыслы и зарубежные гости. Под Нижним Тагилом пройдет Демидовская ярмарка

Потомки, промыслы и зарубежные гости. Под Нижним Тагилом пройдет Демидовская ярмарка

4 октября 2021, 07:24
Фото: 1MI.
Демидовская ярмарка пройдет на исторических территориях присутствия династии Демидовых. Мероприятие состоится в Нижнем Тагиле, Черноисточинске и Невьянске. Оно пройдет на площадке креативного кластера «Арт Резиденция».

Само мероприятие организовано международным Демидовским фондом и правительством Свердловской области в рамках XI Демидовской Ассамблеи, которая пройдет 8–11 октября.

Участие в ярмарке будут принимать более 40 мастеров традиционного промысла. Они представят фермерскую продукцию, проведут мастер-классы, а также ожидается выступление фольклорных коллективов. Кроме того, в рамках ярмарки пройдет выставка работ уральских художников с плэнеров на реке Чусовая.

Организаторы рассчитывают, что ярмарка, которая начнется в Чрноисточинске 9 октября, запустит целую череду мроприятий в 25 регионах страны и мира, где когда-то присутствовала династия Демидовых.

Планируется, что на делегацию прибудет президент Международного Демидовского фонда Эдуард Россель, наследники династии и представители крупнейших музейных индустрий разных стран.

Материалы по теме
Никольская часовня в честь Демидовых освящена за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле
#Свободное время#Нижний Тагил#Ярмарка#Демидовы#Выставка-ярмарка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика