Потомки, промыслы и зарубежные гости. Под Нижним Тагилом пройдет Демидовская ярмарка

Участие в ярмарке будут принимать более 40 мастеров традиционного промысла. Они представят фермерскую продукцию, проведут мастер-классы, а также ожидается выступление фольклорных коллективов. Кроме того, в рамках ярмарки пройдет выставка работ уральских художников с плэнеров на реке Чусовая.