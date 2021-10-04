Потомки, промыслы и зарубежные гости. Под Нижним Тагилом пройдет Демидовская ярмарка

Posted 4 октября 2021, 07:24
Published 4 октября 2021, 07:24
Modified 29 ноября 2024, 18:20
Updated 29 ноября 2024, 18:20
Само мероприятие организовано международным Демидовским фондом и правительством Свердловской области в рамках XI Демидовской Ассамблеи, которая пройдет 8–11 октября.
Участие в ярмарке будут принимать более 40 мастеров традиционного промысла. Они представят фермерскую продукцию, проведут мастер-классы, а также ожидается выступление фольклорных коллективов. Кроме того, в рамках ярмарки пройдет выставка работ уральских художников с плэнеров на реке Чусовая.
Организаторы рассчитывают, что ярмарка, которая начнется в Чрноисточинске 9 октября, запустит целую череду мроприятий в 25 регионах страны и мира, где когда-то присутствовала династия Демидовых.
Планируется, что на делегацию прибудет президент Международного Демидовского фонда Эдуард Россель, наследники династии и представители крупнейших музейных индустрий разных стран.