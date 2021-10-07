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Posted 7 октября 2021, 07:47

Published 7 октября 2021, 07:47

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Устроившему стрельбу на Новомосковском рынке екатеринбуржцу вынесен приговор

Устроившему стрельбу на Новомосковском рынке екатеринбуржцу вынесен приговор

7 октября 2021, 07:47
Фото: 1MI.
За стрельбу на Новомосковском рынке в Екатеринбурге виновный получил три года колонии-поселения. Конфликт произошел из-за старого телефона Nokia.

Пострадавший остался недоволен таким решением суда. По его мнению, приговор слишком мягкий, пишет Е1.

Он чуть меня не убил, а тут дают такое мягкое наказание. Я буду обжаловать это решение, но апелляцию подать еще не успел, сказал пострадавший.

Он считает, что стрелок должен был быть осужден по статье о покушении на убийство. Однако приговор ему вынесен за хулиганство. Кроме того, что виновный проведет в колонии три года, он должен будет выплатить 200 тысяч рублей морального вреда пострадавшему.

В прокуратуре рассказали, что решение об обжаловании приговора пока не принято.

Напомним, конфликт между двумя мужчинами на Новомосковском рынке начался из-за ремонта телефона. В результате один из них открыл стрельбу.

В Екатеринбурге перестрелка на Новомосковском рынке вылилась в уголовное дело
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#Происшествия#Новости УрФО#Суд#Обвинительный приговор#Приговор#Екатеринбург
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