Полиция начала проверку угроз екатеринбуржца о массовом убийстве

Свердловское МВД начало проверку достоверности информации о массовом убийстве. 23 сентября сообщение об этом появилось на странице 19-летнего екатеринбуржца. В сети началась настоящая паника. Запись юноши репостнули более тысячи человек, а написавший угрозу перестал выходить на связь.

Сообщение об угрозе свердловчане пересылали в паблики, мессенджеры и родительские чаты. Молодой человек, который опубликовал запись, последний раз был в сети 23 сентября. Полиция начала проверку и призвала граждан не поддаваться на провокации и не паниковать. Сотрудники правоохранительных органов проверяют на соответствие действительности данные сообщения, распространяемые в социальных сетях, сообщил редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых. Некоторые школы, по информации полиции, проверила Росгвардия. Напомним, в Перми 18-летний Тимур Бекмансуров опубликовал на странице ВКонтакте сообщение о массовом расстреле. Через несколько дней он устроил массовый расстрел в университете города. Материалы по теме Студентка из Серова рассказала подробности нападения стрелка на Пермский университет Сообщения о готовящихся нападениях на школы и колледжи испугали людей в Екатеринбурге