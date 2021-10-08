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Posted 8 октября 2021, 06:41

Published 8 октября 2021, 06:41

Modified 29 ноября 2024, 18:23

Updated 29 ноября 2024, 18:23

Полиция начала проверку угроз екатеринбуржца о массовом убийстве

Полиция начала проверку угроз екатеринбуржца о массовом убийстве

8 октября 2021, 06:41
Фото: 1MI.
Свердловское МВД начало проверку достоверности информации о массовом убийстве. 23 сентября сообщение об этом появилось на странице 19-летнего екатеринбуржца. В сети началась настоящая паника. Запись юноши репостнули более тысячи человек, а написавший угрозу перестал выходить на связь.

Сообщение об угрозе свердловчане пересылали в паблики, мессенджеры и родительские чаты. Молодой человек, который опубликовал запись, последний раз был в сети 23 сентября.

Полиция начала проверку и призвала граждан не поддаваться на провокации и не паниковать.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют на соответствие действительности данные сообщения, распространяемые в социальных сетях, сообщил редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Некоторые школы, по информации полиции, проверила Росгвардия.

Напомним, в Перми 18-летний Тимур Бекмансуров опубликовал на странице ВКонтакте сообщение о массовом расстреле. Через несколько дней он устроил массовый расстрел в университете города.

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#Общество#Проверка#Валерий Горелых#Полиция#МВД#Стрелок
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