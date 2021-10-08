Полиция начала проверку угроз екатеринбуржца о массовом убийстве

Posted 8 октября 2021, 06:41
Published 8 октября 2021, 06:41
Modified 29 ноября 2024, 18:23
Updated 29 ноября 2024, 18:23
Сообщение об угрозе свердловчане пересылали в паблики, мессенджеры и родительские чаты. Молодой человек, который опубликовал запись, последний раз был в сети 23 сентября.
Полиция начала проверку и призвала граждан не поддаваться на провокации и не паниковать.
Сотрудники правоохранительных органов проверяют на соответствие действительности данные сообщения, распространяемые в социальных сетях, сообщил редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.
Некоторые школы, по информации полиции, проверила Росгвардия.
Напомним, в Перми 18-летний Тимур Бекмансуров опубликовал на странице ВКонтакте сообщение о массовом расстреле. Через несколько дней он устроил массовый расстрел в университете города.