В 1,5 раза выросла очередь в свердловских пунктах вакцинации из-за введения QR-кодов

Напомним, в Свердловской области к декабрю появятся «чистые зоны» от COVID-19. Попасть в кинотеатры, музеи и на спортивные объекты смогут только те, у кого есть QR-коды о том, что они привиты от инфекции. Также власти собираются ближе к новому году ввести эти ограничения в торговых центрах.