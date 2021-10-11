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Posted 11 октября 2021, 15:01

Published 11 октября 2021, 15:01

Modified 18 сентября 2022, 14:16

Updated 18 сентября 2022, 14:16

Более 200 школьных классов в Екатеринбурге вернулись на дистант из-за COVID-19

Более 200 школьных классов в Екатеринбурге вернулись на дистант из-за COVID-19

11 октября 2021, 15:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Свыше 200 классов в школах Екатеринбурга вновь вернулись к дистанционной форме обучения из-за выявленных случаев COVD-19.

Данные на 11 октября гласят, что это сделано в целях профилактики распространения заболевания. В общей сложности на дистант отправлены 207 классов. Среди них 202 класса из-за коронавирусной инфекции, а 5 — ОРВИ, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент образования администрации Екатеринбурга.

Отмечается, что также на дистанционное обучение переведены 135 групп в детских садах уральской столицы. Из этого числа 69 групп ушли на карантин из-за коронавируса, а 66 — из-за ОРВИ.

Напомним, в УрФУ студенты продолжают ходить на занятия, несмотря на выявленные случаи коронавирусной инфекции в некоторых группах. Полностью переходить на дистанционное обучение в ВУЗе пока не планируется.

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#Новости УрФО#Коронавирус#Здоровье#Школа#Екатеринбург#Дистант
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