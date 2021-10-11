Медики «скорой» Екатеринбурга пожаловались на работу сутками без сна из-за COVID-19

Сейчас сотрудникам скорой помощи в столице Урала приходится отрабатывать по четыре тысячи вызовов каждый день, ранее эта цифра была в два раза меньше. Из-за этого медики и водители работают по 24 часа вместо 12 с тремя перерывами без права на сон, пишет Znak со ссылкой на работника СМП имени В. Ф. Капиноса Анатолия Вершинина.