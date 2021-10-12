Депутаты гордумы оценили ход строительства мусорного полигона в Нижнем Тагиле

Posted 12 октября 2021, 17:45
Published 12 октября 2021, 17:45
Modified 18 сентября 2022, 14:16
Updated 18 сентября 2022, 14:16
На данный момент на площадке обустраивается стройгородок, временные дороги и возводятся ограждения. Всего работают девять единиц техники и 17 человек персонала, заявил гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
Также депутаты изучили технологию участка компостирования. За счет него планируется устранять источники загрязнения среды в виде гниющей органики. В рамках соглашения установлена 191 площадка накопления твердых коммунальных отходов. Также «Облкоммунэнерго» реконструирует и рекультивирует два полигона, пишет Ура.ру.
Напомним, в 2021 году региональный оператор «Рифей» принял на обслуживание еще 137 новых контейнерных площадок в Нижнем Тагиле и Гаринском, Новолялинском и Верхотурском городских округах.