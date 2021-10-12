Депутаты гордумы оценили ход строительства мусорного полигона в Нижнем Тагиле

Также депутаты изучили технологию участка компостирования. За счет него планируется устранять источники загрязнения среды в виде гниющей органики. В рамках соглашения установлена 191 площадка накопления твердых коммунальных отходов. Также «Облкоммунэнерго» реконструирует и рекультивирует два полигона, пишет Ура.ру.