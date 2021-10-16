Чемпионом России по футболу стал тагильчанин Александр Тяжельников

Чемпионом Всероссийских соревнований по футболу среди ветеранов 50 лет и старше в составе сборной Свердловской области стал тагильчанин Александр Тяжельников. Раньше он был профессиональным футболистом.