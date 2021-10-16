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Posted 16 октября 2021,, 06:21

Published 16 октября 2021,, 06:21

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Чемпионом России по футболу стал тагильчанин Александр Тяжельников

16 октября 2021, 06:21
Чемпионом Всероссийских соревнований по футболу среди ветеранов 50 лет и старше в составе сборной Свердловской области стал тагильчанин Александр Тяжельников. Раньше он был профессиональным футболистом.

Александр работает на УВЗ, он следит за содержанием и состоянием футбольных полей предприятия. Два раза в неделю тагильчанин тренируется сам вместе с коллегами.

Всего в Свердловской области есть 20 ветеранских команд, где тренируются спортсмены старше 50 лет. Александр Тяжельников входит в состав региональной сборной четвертый раз, сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода».

Это вторая победа Александра, несколько лет назад он получил «золото», играя за команду старше 40 лет.

Напомним, в августе 50-летний житель Нижнего Тагила Сергей Бестужев стал чемпионом на спартакиаде «Ростеха» в Москве.

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