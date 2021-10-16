Чемпионом России по футболу стал тагильчанин Александр Тяжельников

Posted 16 октября 2021,, 06:21
Published 16 октября 2021,, 06:21
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Александр работает на УВЗ, он следит за содержанием и состоянием футбольных полей предприятия. Два раза в неделю тагильчанин тренируется сам вместе с коллегами.
Всего в Свердловской области есть 20 ветеранских команд, где тренируются спортсмены старше 50 лет. Александр Тяжельников входит в состав региональной сборной четвертый раз, сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода».
Это вторая победа Александра, несколько лет назад он получил «золото», играя за команду старше 40 лет.
Напомним, в августе 50-летний житель Нижнего Тагила Сергей Бестужев стал чемпионом на спартакиаде «Ростеха» в Москве.