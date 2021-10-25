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Posted 25 октября 2021, 09:36

Published 25 октября 2021, 09:36

Modified 29 ноября 2024, 18:24

Updated 29 ноября 2024, 18:24

Родители баскетболистов обратились к прокурору в защиту тренеров «Юпитера» в Тагиле

Родители баскетболистов обратились к прокурору в защиту тренеров «Юпитера» в Тагиле

25 октября 2021, 09:36
Фото: 1MI.
В Тагиле 40 родителей воспитанников СШОР «Юпитер» обратились в прокуратуру с просьбой не наказывать тренеров Наталью Миттель и Елену Рассман после конфликта из-за телефонов. Управление по развитию физкультуры и спорта обязало «Юпитер» извиниться перед матерью исключенного из секции баскетболиста.

Родители воспитанников секции по баскетболу СШОР «Юпитер» написали коллективное обращение в прокуратуру Тагилстроевского района Нижнего Тагила. В ответ на жалобу одного из родителей о неправомерных действиях Натальи Миттель тагильчане просят не наказывать педагогов.

Тренеры сообщили редакции TagilCity.ru, что Управление по развитию физкультуры и спорта Нижнего Тагила обязало спортшколу извиниться перед матерью баскетболиста, которого отстранили от занятий во время сборов в лагере «Золотой луг».

А меня теперь буду мучить проверками, говорит Наталья Миттель.

Родители не имеют претензий к тренерам, сказано в обращении. Более того, они согласились с решением педагогов забрать телефоны и отметили, что сами прибегают к таким воспитательным мерам. В дни соревнований, по их мнению, нельзя допускать нарушение сна и покоя детей.

Мне нравится, как они (Наталья Миттель и Елена Рассман) занимаются, как общаются с детьми. Тренеры с мальчишками, конечно, должны быть серьезными. Они и на соревнования ездят. И как-то доверяешь этим людям и знаешь, что с твоим ребенком все будет хорошо,говорит в беседе с TagilCity.ru один из родителей.

Родители также отметили, что вопросы о состоянии здоровья на соревнованиях или учебно-тренировочных сборах можно в любое время задать тренерам.

Я вообще ребенку телефон в лагерь не давала. О здоровье всегда можно уточнить у тренера. Если я отпускала своего ребенка, я могла в любой момент позвонить ей, написать, и она отвечала. В лагере у меня также ребенок находился две недели и приехал весь довольный,говорит еще один родитель воспитанника.

Коллективное обращение в поддержку тренеров СШОР «Юпитер» Натальи Миттель и Елены Рассман подписали 40 родителей юных баскетболистов.

Сейчас ее везде таскают, нервы мотают. Представляете? Человек с детьми работает, а тут еще нервы мотают,сказала редакции TagilCity.ru одна из мам.

Напомним, мать баскетболиста обратилась в надзорные органы после конфликта с Натальей Миттель. В августе воспитанники секции отправились на сборы в лагерь, где измазали фекалиями стены туалета и выдавили стекло во входной двери. После этого Наталья Миттель и Елена Рассман на два дня забрали у 30 баскетболистов телефоны и осведомили об этом их родителей.

Одна из матерей написала тренеру, чтобы ее сыну выдали телефон для связи, однако педагог ответил отказом. После этого тагильчанка заявила, что у ее сына серьезные проблемы со здоровьем, и Наталья Миттель отстранила мальчика от тренировок. По приезде воспитанник сказал, что на столе в комнате тренеров видел алкоголь, а после исключения он ходил по лагерю один.

#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Школа#Родители#Юпитер#СШОР
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