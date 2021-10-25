Родители баскетболистов обратились к прокурору в защиту тренеров «Юпитера» в Тагиле

Я вообще ребенку телефон в лагерь не давала. О здоровье всегда можно уточнить у тренера. Если я отпускала своего ребенка, я могла в любой момент позвонить ей, написать, и она отвечала. В лагере у меня также ребенок находился две недели и приехал весь довольный,говорит еще один родитель воспитанника.