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Posted 26 октября 2021,, 11:29

Published 26 октября 2021,, 11:29

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Чемпионом мира стал кикбоксер из Нижнего Тагила Иван Булдаков

26 октября 2021, 11:29
Воспитанник нижнетагильской спортивной школы «Старт» получил золотую медаль в Италии.

Иван Булдаков из Нижнего Тагила занял первое место в спортивном единоборстве. 20-летний парень стал чемпионом в секции «фулл-контакт с лоу-киком». Спортсмен с первой попытки взял спортивный титул. Кроме того, Иван Булдаков получил звание мастера спорта международного класса.

Кикбоксер провел три боя с финалистом Чемпионата мира 2019 года в весовой категории до 54 кг. В каждом из подходов нижнетагильский спортсмен одержал победу. Тренером Ивана является мастер спорта России Максим Айсин. Об этом сообщили в общественно-политической газете «Тагильский рабочий».

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#Спорт#Нижний Тагил#Кикбоксинг#Чемпионат мира#Гордость Нижнего Тагила
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