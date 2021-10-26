Ранивший из карабина девочку в Екатеринбурге Сергей Болков частично признал свою вину

Сергею Болкову предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ. Самые серьезные из них, за которые ему грозит пожизненное лишение свободы, это покушение на убийство и угроза убийством. До того как начать стрельбу, он взял в заложники своего соседа и угрожал ему оружием.