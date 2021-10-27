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За жизнь шестерых новорожденных младенцев с тяжелым COVID-19 борются врачи Оренбурга

27 октября 2021, 09:56
Фото: 1MI
Сразу у шести новорожденных младенцев в Оренбурге подтвердилась коронавирусная инфекция. Все они находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается на странице Областной детской больницы в соцсети.

Также врачи рассказали о состоянии детей. Один ребенок находится на ИВЛ. Он только родился, но дышать самостоятельно не может, пишет 56orb.ru.

Второй ребенок родился недоношенным из-за коронавируса. У еще одного десятидневного малыша легкие «забиты». Следующий ребенок имеет возраст один месяц. Он не способен самостоятельно дышать, а также у него проявляются судороги.

У последнего грудного ребенка в 1 месяц подтверждено 40%-ное поражение легких и болезнь продолжает развиваться. За последние 12 дней уже развилась обширная пневмония.

Отмечается, что в подобном состоянии малыши могут прожить неделю, месяц или более. После завершения лечения пневмонии предстоит длительное восстановление.

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#Дети#Оренбург#Коронавирус#Здоровье
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