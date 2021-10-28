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300 тысяч потеряла пенсионерка после «переписи населения» в Екатеринбурге

28 октября 2021, 06:25
Фото: 1МI
Под предлогом переписи населения мошенницы проникли в квартиру пенсионерки в Екатеринбурге и похитили у нее 300 тысяч рублей.

83-летняя пожилая женщина встретила мошенниц в подъезде своего дома в Екатеринбурге, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Втроем они прошли в квартиру пенсионерки, где мошенницы заявили ей о скорой «замене денежных купюр». В результате мошеннических действий они смогли похитить у пожилой женщины все ее накопления — порядка 300 тысяч рублей.

Преступниц разыскивают оперативники уголовного розыска Екатеринбурга, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, пожилые жители Свердловской области все чаще становятся жертвами телефонных мошенников. Преступники представляются якобы сотрудниками МВД, ФСБ или Центробанка и предлагают потерпевшим перевести свои средства на «безопасные счета».

Случаи обманов пенсионеров телефонными мошенниками участились в Екатеринбурге
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