На Урале переносятся и отменяются десятки развлекательных мероприятий из-за COVID-19

Указ о запрете функционирования организаций культуры подписал врио главы Свердловской области Алексей Шмыков, сообщает 66.ru.
Площадки Ельцин Центра, «Теле-клуба», МВЦ «Экспо-Екатериньург» и другие начали переносить или отменять мероприятия из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Запрет на увеселительные и концертные мероприятия продлится с 30 октября по 7 ноября 2021 года на время общероссийских выходных.
На работу кинотеатров (их в период пандемии приравняли ранее к учреждениям общепита) указ не будет распространяться, как и на работу площадок шестой Уральской индустриальной биеннале современного искусства.
Некоторые организаторы приняли решение о переносе дат проведения тех развлекательных мероприятий, которые планировались провести уже после 7 ноября. Попасть на оставшиеся мероприятия можно будет только по QR-коду при прохождении полной вакцинации (если у посетителя имеется только один компонент прививки против коронавируса, то его не пустят).
Напомним, на днях в Екатеринбурге прошел очередной фестиваль уральской «Ночи музыки». На некоторые площадки выстраивались длинные очереди, люди в них стояли часто без масок и вплотную.