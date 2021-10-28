Поликлиники, заводы и садики: что и как будет работать в Тагиле во время локдауна

Posted 28 октября 2021, 11:03
Published 28 октября 2021, 11:03
Modified 19 августа 2024, 22:44
Updated 19 августа 2024, 22:44
НТМК продолжит работать в соответствии с установленными графиками работы и графиками сменности. Оплата за период с 30 октября по 7 ноября будет производиться в обычном, не повышенном размере.
При этом сотрудников старше 60 лет, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования предприятия, рекомендуется перевести на дистанционную работу, а при отсутствии технической возможности установить им нерабочие дни.
Такие же условия будут введены для сотрудников, у которых отсутствует возможность нахождения на рабочем месте в эти дни в силу объективных причин (в случае приостановки работы дошкольных и школьных учреждений и другое).
Решением Министерства промышленности и торговли РФ «Уралвагонзавод» включён в перечень системообразующих предприятий, которые продолжат работу в период с 30 октября по 7 ноября включительно.
При этом, понимая всю сложность эпидемиологической обстановки, количество персонала, привлекаемого в нерабочие дни, будет по возможности минимизировано. На предприятии продолжает действовать особый санитарно-эпидемиологический режим.
В ответе на запрос редакции TagilCity.ru в пресс-службе предприятия не указали, какая зарплата (обычная или повышенная) будет выплачена сотрудникам за эти дни.
Поликлиники детской городской больницы буду работать по обычному графику с 1 по 3 ноября, однако 3 ноября, в предпраздничный день, приемы закончатся на час раньше.
С 4 по 7 ноября в этих медучреждениях установлены выходные дни. Детей будет принимать дежурный педиатр с 8.00 до 15.00, пациентов с неотложным состоянием примут с 8.00 до 10.00.
Вызвать врача на дом можно с 8.00 до 13.00, медики обслуживают больных на дому с 10.00 до 15.00.
С 1 по 3 ноября пациентов будут принимать в обычном режиме. С 4 по 7 ноября в медучреждении выходные дни, поликлиника будет работать по стандартному графику выходных: 4 ноября с 8.00 до 14.00, с 5 по 7 ноября с 8.00 до 15.00. Телефон регистратуры +7 (3435) 41-97-57.
С 4 по 7 ноября поликлиника работает с 8.00 до 15.00, в остальные дни — в обычном режиме. Вызвать врача на дом можно по телефону регистратуры +7 (3435) 211-089.
Поликлиники будут принимать пациентов в обычном режиме с 8.00 до 20.00. С 4 до 7 ноября установлен график работы выходного дня: с 8.00 до 14.00. Телефон регистратуры +7 (3435) 21-12-12.
С 1 по 3 ноября все подразделения ГБ № 1 (стационар, поликлиника, женская консультация, травматологический пункт) работают в стандартном режиме. 3 ноября прием будет укорочен на час.
С 4 по 7 ноября в поликлинике пациентов примет дежурный врач с 08.00 до 13.00. Телефон регистратуры +7 (3435) 33-26-20, вызов на дом +7 (3435) 33-59-27, 33-26-71.
6 ноября в женской консультации с 8.00 до 12.00 также будет работать дежурный врач. 4,5 и 7 ноября — выходной.
C 30 октября по 7 ноября отделения Почты России в Нижнем Тагиле будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября. 3 ноября, в преддверии праздника, отделения закроются на час раньше, 4 ноября будет выходным днем. 5 ноября офисы будут принимать клиентов по графику субботы.
По приказу Управления образования Нижнего Тагила руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений необходимо обеспечить функционирование детских садов при наличии потребности их посещения воспитанниками в период с 1 по 3 ноября 2021 года.
В объединении группы будут работать в обычном режиме с 1 по 3 ноября, несмотря на количество пришедших детей. Сейчас опрашиваются родители на предмет такой необходимости.
На данный момент в садиках опрашивают родителей, чтобы узнать, сколько детей приведут с 1 по 3 ноября. Группы будут работать в обычном режиме, дежурных групп не будет.
В дошкольном учреждении будут работать по указу Управления образования Нижнего Тагила. С 1 по 3 ноября примут детей по необходимости родителей.
С 1 по 3 ноября будут принимать детей по потребности родителей, с 4 по 7 ноября — общероссийские праздничные дни и выходные.
Родители почти всех детских садов объединения, кроме двух, решили не приводить детей с 1 по 3 ноября. Для остальных воспитанников группы будут работать. Разобщить все детей необходимо, чтобы они были здоровы.
Офис МФЦ, расположенный по адресу улица Космонавтов, 45, продолжит работу в обычном режиме с 8.00 до 20.00. Выходным днем будет только 4 ноября.
В офисах МФЦ на улице Металлургов, 46Б и проспекте Вагоностроителей, 64 на неделе будет три выходных дня, посетителей будут принимать по такому графику:
Трамваи с 30 октября по 7 ноября будут ходить по маршрутам согласно расписания. С 1 по 3 ноября вагоны будут следовать по расписанию рабочего дня, в остальные дни — по расписанию выходного дня.
Расписание автобусов и маршруток с 30 октября по 7 ноября в Нижнем Тагиле не изменится. В ООО «Техноком» сообщили, что дополнительные автомобили на рейсы выходить не будут.
В праздничные дни с 3 по 6 ноября изменится график курсирования электропоездов «Ласточка». В дополнительные выходные дни расписание останется прежним.
РЭО ГИБДД будет принимать посетителей 30 октября, а также 2 и 3 ноября с 9.00 до 17.00. Выходные там продлятся до 9 ноября, так как в понедельник, 8 ноября, в отделе неприемный день.
В ООО «Водоканал-НТ» дни с 30 октября по 7 ноября установлены нерабочими. Служба аварийно-восстановительных работ (АВР) в нерабочую неделю будет работает в штатном режиме, диспетчерская служба — круглосуточно. Консультация абонентов в нерабочую неделю проводится не будут. В случае аварии можно обратиться в ЕДДС Нижнего Тагила по телефонам 112, +7 (3435) 25-78-83.
Введение ограничительных мер в Свердловской области с 30 октября по 7 ноября не скажется на вывозе твердых коммунальных отходов. Транспортирование ТКО будет проводится по обычному графику, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Напомним, с 30 октября расширен список организаций, к которых вводятся «чистые зоны» от коронавируса, туда можно будет попасть лишь с QR-кодом с вакцинацией от инфекции:
здания, в которых находятся органы власти всех уровней объекты культуры и спорта (кроме профессиональных спортклубов, спортзалов в школах, вузах и колледжах), фитнес-клубы;