Экс-депутат Госдумы РФ Балыбердин займется кадрами на «Уралвагонзаводе» в Тагиле

Алексей Балыбердин займется на УВЗ вопросами обеспечения предприятия квалифицированными кадрами, а также реализацией социальных программ «Уралвагонзавода», сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Опыт работы на предприятии и в Госдуме безусловно, помогут Алексею Балыбердину в решении важнейших производственных задач,отметили в сообщении УВЗ.
Напомним, Алексей Балыбердин является выходцем из так называемого «клана УВЗ». На посту директора по персоналу он сменил Константина Захарова, который, в свою очередь, стал депутатом ГД РФ по итогам прошедших выборов.