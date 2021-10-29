Эпидемиолог рассказал о спаде заболеваемости COVID-19 в Свердловской области

Выходные и праздничные с 30 октября по 7 ноября 2021 года мало скажутся на снижении роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области, сообщает E1 со ссылкой на прогноз уральского эпидемиолога Александра Соловьева.
Скорее всего, плавное снижение будет идти в течение второй половины ноября и в декабре, возможно, на это наложатся январские каникулы. В прошлом году они очень хорошо повлияли на снижение. А новый подъем может начаться в феврале,сказал эксперт.
Специалист полагает, что только вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах, помогут снизить уровень заболеваемости коронавирусом. Также следует до минимума сократить общение с другими людьми.
Свердловская область ежедневно побивает свои же антирекорды по количеству заболевших, умерших, и пациентов в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, напомнил эксперт.
Напомним, четвертая волна коронавирусной инфекции прогнозируется на территории России и Свердловской области. Редакция TagilCity.ru провела свой анализ уровня подготовки к ней медицинских учреждений Нижнего Тагила.