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Эпидемиолог рассказал о спаде заболеваемости COVID-19 в Свердловской области

29 октября 2021, 04:17
Фото: 1МI
Врач-эпидемиолог рассказал о своем прогнозе роста и спада заболеваемости коронавирусом в Свердловской области.

Выходные и праздничные с 30 октября по 7 ноября 2021 года мало скажутся на снижении роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области, сообщает E1 со ссылкой на прогноз уральского эпидемиолога Александра Соловьева.

Скорее всего, плавное снижение будет идти в течение второй половины ноября и в декабре, возможно, на это наложатся январские каникулы. В прошлом году они очень хорошо повлияли на снижение. А новый подъем может начаться в феврале,сказал эксперт.

Специалист полагает, что только вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах, помогут снизить уровень заболеваемости коронавирусом. Также следует до минимума сократить общение с другими людьми.

Свердловская область ежедневно побивает свои же антирекорды по количеству заболевших, умерших, и пациентов в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, напомнил эксперт.

Напомним, четвертая волна коронавирусной инфекции прогнозируется на территории России и Свердловской области. Редакция TagilCity.ru провела свой анализ уровня подготовки к ней медицинских учреждений Нижнего Тагила.

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