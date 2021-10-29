Лжепереписчики начали мошенничать на территории Свердловской области

В первом случае обмана лжепереписчиками 83-летняя пенсионерка из Екатеринбурга лишилась накоплений на сумму 300 тысяч рублей. Две мошенницы втерлись в доверие к женщине и проникли в ее жилище. Затем они заявили, что вскоре начнется замена денежных купюр и попросили пенсионерку показать им имеющиеся у нее деньги.