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Сотни нарушений при организации питания в школах и детсадах выявлено на Урале

31 октября 2021, 09:12
Фото: 1MI
В процессе проверки организации питания несовершеннолетних в школах и детских садах сотрудники свердловской прокуратуры обнаружили свыше 300 нарушений.

Итогом проверки стало то, что руководству внесено 60 представлений и вынесено 71 постановление о возбуждении административных дел, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Наиболее встречаемыми нарушениями стало игнорирование санитарно-эпидемиологических требований при хранении и маркировке продуктов и при уборке помещений.

Таким образом в Екатеринбурге в двух школах найдены продукты с истекшим сроком годности и грязная кухонная посуда. В девяти школах же выявлено несоответствие меню. Аналогичные нарушения подтвердили прокуроры Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Ивделя, Карпинска и других городов.

В нескольких детских садах также обнаружены нарушения, связанные с организацией питания. Например, в МБДОУ «Детский сад № 450» не проводится влажная уборка, присутствуют тараканы и следы их жизнедеятельности. Другой детский сад № 21 и школа № 2 в Богдановиче несвоевременно разместили сведения о закупках, которые были проведены у единственного поставщика.

Напомним, 25 октября стало известно, что в поселке Сарапулка под Березовским во время проверки одного из детских садов специалисты Роспотребнадзора обнаружили мертвых мух и тараканов.

Мертвые мухи и тараканы найдены в детском саду в поселке под Березовским
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#Прокуратура#Свердловская область#Детский сад#Проверка#Школы#Происшествия
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