31-летняя свердловчанка упала на пути под вагон в метро Екатеринбурга

Впереди к нашему вагону подбежал работник метро, скомандовал, чтобы девушка лежала и не шевелилась, убежал за помощью. Не видно было, извлекли ее из-под поезда или нет. Из вагонов никого не выпускали. Минут через 10 поезд тронулся и проехал метров 50, остановился в штатном режиме и открыл двери. Дальше поехал по маршруту, моя станция была «Уральская», я не стал выходить. Около места падения человека скопились люди, поделился с изданием очевидец происшествия.