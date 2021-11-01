TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Публикуем новый график движения трамваев в Нижнем Тагиле на праздничные дни

1 ноября 2021, 11:14
Фото: 1Mediainvest.ru
Изменения в движении составов в Нижнем Тагиле будут с 4 по 7 ноября. Первые три дня объявленной президентом Путиным нерабочей недели вагоны продолжат курсировать по старому расписанию.

С 4 по 7 ноября тагильские трамваи перейдут на график выходного дня. При этом два маршрута изменятся дополнительно, сообщается на официальной странице МУП «Тагильский трамвай».

14 маршрут поменяет время отправления двух рейсов — в праздничные дни состав будет отправляться с ГГМ в 11:16 (вместо 11:24) и в 16:48 (вместо 16:49).

Вагоны 6 маршрута будут отправляться от УВЗ в 7:21 (вместо 7:17) и с Северного поселка в 7:52 (вместо 7:49). Данные изменения были сделаны для удобства горожан, которые пересаживаются с «восьмерки» на «шестерку».

Напомним, в Екатеринбурге девушка оказалась под составом в метро.

31-летняя свердловчанка упала на пути под вагон в метро Екатеринбурга
Узнать подробнее

Материалы по теме
Конфликт пассажиров и кондуктора в трамвае Екатеринбурга чуть не перерос в дракуПеререзанная трамваем зацепер и COVID-19 у малыша. Итоги дня в Свердловской области
#Тагильский трамвай#Трамвай#График работы#График#Трамвайные пути#Нижний Тагил#Транспорт
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25