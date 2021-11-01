Публикуем новый график движения трамваев в Нижнем Тагиле на праздничные дни

Вагоны 6 маршрута будут отправляться от УВЗ в 7:21 (вместо 7:17) и с Северного поселка в 7:52 (вместо 7:49). Данные изменения были сделаны для удобства горожан, которые пересаживаются с «восьмерки» на «шестерку».