Заявившую об изнасиловании вебкам-модель из Екатеринбурга затравили в соцсетях

Напомним, 23-летняя студентка из Екатеринбурга заявила в полицию, что ее изнасиловал в парке имени Павлика Морозова неизвестный, угрожая ножом, а затем увез в гостиницу и продолжил сексуальное насилие. Однако в правоохранительных органах, по словам девушки, ее приняли за проститутку. Позже ее фотографии и видеозаписи были обнаружены на интим-сайте вебкам-моделей.