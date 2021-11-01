TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Заявившую об изнасиловании вебкам-модель из Екатеринбурга затравили в соцсетях

1 ноября 2021, 11:33
Фото: 1MI
23-летнюю вебкам-модель, которая заявила об изнасиловании в Екатеринбурге, затравили в Instagram. Об этом она заявила в сториз на своей личной странице.

У меня в директе открылся какой-то портал в ад. Люди пишут гадости, я не могу физически отвечать и нет эмоционального ресурса, чтобы это читать, говорит потерпевшая.

Также она выложила скрин директа, где ее оскорбляют и предлагают сексуальную связь.

Напомним, 23-летняя студентка из Екатеринбурга заявила в полицию, что ее изнасиловал в парке имени Павлика Морозова неизвестный, угрожая ножом, а затем увез в гостиницу и продолжил сексуальное насилие. Однако в правоохранительных органах, по словам девушки, ее приняли за проститутку. Позже ее фотографии и видеозаписи были обнаружены на интим-сайте вебкам-моделей.

Анкету на сайте вебкам-моделей опубликовала жертва изнасилования в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Свидетель появился в деле об изнасиловании школьниц на вписке в Екатеринбурге«Решили, что я проститутка»: екатеринбургская студентка сообщила об изнасилованииВ Екатеринбурге обвиняемым в групповом изнасиловании цыганам грозит до 15 лет колонии
#Соцсети#Модель#Екатеринбург#Изнасилование#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25