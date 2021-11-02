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«Поймать QR-кота за хвост» предложили уральцам организаторы «Ночи искусств»

2 ноября 2021, 13:37
Фото: 1МI
Челлендж «Поймать QR-кота за хвост» организован Центром инновационных музейных технологий. Его цель — напомнить жителям Свердловской области о «Ночи искусств», которая в этот раз пройдет онлайн 4 ноября.

Несколько ярких, светящихся полуметровых конструкций появятся у музеев, театров и других культурных центров в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Центра инновационных музейных технологий.

Эскиз «усатого указателя» появился в сотрудничестве с УрФУ. Больше месяца студенты разрабатывали графический эскиз, и после доработки, он украсит не только улицы уральской столицы, но и интернет-пространство,рассказали организаторы «Ночи искусств».

Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Свердловской области, большинство культурно-массовых мероприятий были отменены или перенесены. В регионе действует режим QR-кодов, которые позволяют попасть в еще работающие ТРЦ и общественные места.

На Урале переносятся и отменяются десятки развлекательных мероприятий из-за COVID-19
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