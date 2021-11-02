«Поймать QR-кота за хвост» предложили уральцам организаторы «Ночи искусств»

Эскиз «усатого указателя» появился в сотрудничестве с УрФУ. Больше месяца студенты разрабатывали графический эскиз, и после доработки, он украсит не только улицы уральской столицы, но и интернет-пространство,рассказали организаторы «Ночи искусств».