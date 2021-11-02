Пять санаториев Свердловской области отданы под долечивание коронавирусных больных

Однако туда будут направляться не все пациенты, которые перенесли COVID-19. В основном в санатории будут попадать пациенты, побывавшие на ИВЛ или в реанимациях. Под наблюдением врачей пациенты будут оставаться в течение нескольких недель, сообщает ИА «Новый день» со ссылкой на оперативный штаб региона.