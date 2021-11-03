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Количество заболевших за сутки COVID-19 уральцев остается на отметке выше 700 случаев

3 ноября 2021, 10:52
Фото: 1Mediainvest.ru
Стабильно высокий уровень суточной заболеваемости коронавирусом продолжает сохраняться в Свердловской области. Аналогичная ситуация и со смертностью.

Еще плюс 721 новый пациент с коронавирусом

Количество вновь зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в Свердловской области продолжает оставаться на отметке выше семи сотен. За все время пандемии общее число заболевших в регионе составляет 159,5 тысячи свердловчан.

Суточный прирост инфицированных по России составил 40,4 тысячи человек. Общее количество заболевших составляет на 3 ноября 8 миллионов 663,6 тысячи россиян.

Состояние 937 уральцев оценивается как тяжелое, 598 свердловчан находятся в реанимации, из них 503 подключены к аппаратам ИВЛ.

От SARS-CoV-2 за сутки скончались 28 свердловчан

Общее количество летальных исходов в Свердловской области с начала пандемии составляет 7 560 случаев. В масштабах России коронавирус за последние сутки унес жизни 1189 человек, за все время пандемии — чуть больше 242 тысяч россиян.

Излечились от COVID-19 еще 521 человек

Пока суточный прирост вновь заболевших коронавирусом жителей Свердловской области остается выше, чем количество выздоровевших уральцев.

По России за сутки отрицательный результат после заболевания получили 32,8 тысячи человек.

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