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Несовершеннолетние тагильчане возвращаются к дистанту во Дворцах культуры

5 ноября 2021, 14:13
Фото: 1MI
С 8 ноября несовершеннолетние тагильчане, занимающиеся во дворцах культуры, возвращаются к дистанционной форме обучения. Об этом редакции TagilCity.ru рассказала читательница, чьи дети посещают ДК «Юбилейный».

По ее словам, родители получили соответствующее оповещение. В нем говорится, что на дистант переводятся группы клубных формирований Дворцов культуры и Домов культуры, участники которых не достигли 18 лет.

Дети только в форму вошли после летних каникул, а тут опять занятия отменяют,пожаловалась тагильчанка.

Она же рассказала, что также на дистанционный формат с 8 по 13 ноября переходит Детская школа искусств № 1, расположенная на улице Вогульская, 42. Администрация также разослала оповещение.

Напомним, с 8 ноября дворцы культуры Нижнего Тагила станут «свободными от коронавируса» зонами. Родителей, которые водят детей в секции и кружки, должны пускать только при наличии QR-кода и паспорта.

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#Дистант#Коронавирус#ДК Юбилейный#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
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