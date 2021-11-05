Павел Креков пригрозил ужесточить коронавирусные меры в Свердловской области

На территории Среднего Урала были зафиксированы инциденты распространения информации об игнорировании норм эпидбезопасности. Однако, как правило, данные новости были фейками. В оперативном штабе отметили, что если соответствующие объявления будут появляться для пиара заведений, это может привести к ужесточению действующего режима.