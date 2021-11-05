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Павел Креков пригрозил ужесточить коронавирусные меры в Свердловской области

5 ноября 2021, 11:17
Фото: 1MI
О том, что коронавирусные меры могут быть ужесточены, предупредил предпринимателей свердловский оперштаб. По большей части, это касается ресторанов, которые разрешат клиентам приходить без QR-кодов.

На территории Среднего Урала были зафиксированы инциденты распространения информации об игнорировании норм эпидбезопасности. Однако, как правило, данные новости были фейками. В оперативном штабе отметили, что если соответствующие объявления будут появляться для пиара заведений, это может привести к ужесточению действующего режима.

Также в ведомстве подчеркнули, что большая часть ресторанов готова следовать указу об особом режиме. Об этом стало известно в процессе проверки. По словам вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, если рекомендации не получат необходимой реакции, работа общепита и ТЦ будет полностью прекращена.

Будем вынуждены, по сути, ввести локдаун. Другого выхода у нас просто-напросто не будет,заявил Креков.

Также в обращении напомнили об ответственности журналистам, распространяющим ложную информацию о несоблюдении требований.

Напомним, в Екатеринбурге жители дома на улице Металлургов не хотят пускать переписчиков населения без подтверждения защиты от коронавируса. Объявления с требованием QR-кодов появились на подъездах.

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#Свердловская область#Павел Креков#Рестораны#Тц#Коронавирус#Здоровье
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