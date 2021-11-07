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Разъяренный водитель иномарки выстрелил из «травмата» в стажера ГИБДД в Первоуральске

7 ноября 2021, 06:24
Фото: 1Mediainvest.ru
Конфликт двух водителей перерос в стрельбу на одном из перекрестков Первоуральска. Раненым оказался сотрудник местного ГИБДД.

Инцидент произошел 5 ноября. По словам очевидцев, водителю Toyota Camry не понравился стиль вождения молодого человека за рулем Opel Astra. В итоге на перекрестке Чкалова — Ильича японский автомобиль догнал другого участника конфликта. Водитель «Тойтоты» разбил стекло в «Опеле», после чего достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз в молодого человека за рулем немецкого авто, сообщает Е1. По информации источника издания, за рулем Opel Astra находился сотрудник ГИБДД.

Факт происшествия изданию подтвердили в главке МВД Свердловской области. По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в результате конфликта пострадал стажер местного ГИБДД.

Водитель автомобиля «Тойота» произвел три выстрела в сторону оппонента, причинив ему травму, а также несколько раз по его транспортному средству. Пострадавшему, которым оказался стажер по должности ГИБДД территориального ОВД, оказали первую медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась, подчеркнул Валерий Горелых.

Начальник пресс-службы главка добавил, что стрелявшего полицейские увезли в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего. В настоящий момент проводится проверка по факту ДТП, возбуждено уголовное дело за хулиганство в отношении представителя власти с применением оружия (ч.2 ст. 213 УК РФ).

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#ГИБДД#Управление мвд#Стрельба#МВД#Валерий Горелых#Происшествия
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