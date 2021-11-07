Разъяренный водитель иномарки выстрелил из «травмата» в стажера ГИБДД в Первоуральске

Инцидент произошел 5 ноября. По словам очевидцев, водителю Toyota Camry не понравился стиль вождения молодого человека за рулем Opel Astra. В итоге на перекрестке Чкалова — Ильича японский автомобиль догнал другого участника конфликта. Водитель «Тойтоты» разбил стекло в «Опеле», после чего достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз в молодого человека за рулем немецкого авто, сообщает Е1. По информации источника издания, за рулем Opel Astra находился сотрудник ГИБДД.