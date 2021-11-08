Пациенты лежат в коридоре и столовой из-за нехватки мест в больнице Екатеринбурга

Как стало известно, на данный момент количество больных превышает возможности медучреждения и коечный фонд. Об этом Znak сообщили в ЦГБ № 7. Там объяснили, что такая ситуация связана с перепрофилированием больниц города под госпитали для «ковидных» больных и с увеличением количества пациентов в хирургическом отделении.
В больнице отметили, что пациентов, размещенных вне палаты, сразу переводят на освободившиеся места, как только появляется такая возможность.
Напомним, в конце октября сообщалось, что в Свердловской области занята большая часть коек для больных коронавирусом. На тот момент свободными оставались всего 7%.