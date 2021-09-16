В смерти пациента на больничной койке в Екатеринбурге обвинила врачей его жена

Она рассказала, что муж заболел еще в 2017 году. У него была выявлена аневризма грудной части аорты. Врачи установили мужчине стент, также он прошел все диагностические процедуры. В 2020 году, рассказывает жена, состояние супруга ухудшилось. У него давление на разных руках показывалось по-разному. На одной руке показатель мог быть 140 на 80, а на другой — 90 на 50, рассказывает супруга. В поликлинике, по ее словам, врачи на это внимания не обратили. Через пол года рука начала неметь, тогда мужчина был направлен в Екатеринбург к сосудистому хирургу.