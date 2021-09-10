Московская семья скончалась после отравления арбузом из «Магнита»

Позже стало известно, что из данного дома были госпитализированы еще двое мальчиков 11 и 9 лет. Они оказались знакомы, однако до инцидента не общались четыре дня. По словам родителей, дети не ели арбузы и не посещали «Магнит». На данный момент неизвестно, что стало причиной отравления, пишет «МК».