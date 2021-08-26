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Posted 26 августа 2021, 11:25

Published 26 августа 2021, 11:25

Modified 19 августа 2024, 22:42

Updated 19 августа 2024, 22:42

Ребенок умер в поезде из Анапы в Екатеринбург

Ребенок умер в поезде из Анапы в Екатеринбург

26 августа 2021, 11:25
Фото: 1MI.
Ребенок скончался сегодня днем 26 августа в поезде, ехавшем из Анапы в Екатеринбург. Примерно за два часа до прибытия в Каменск-Уральский малышу стало плохо и он умер.

Ребенку было два года и он страдал ДЦП, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР произошедшее подтвердили. Там отметили, что смерть ребенка связана с болезнью и в ней нет никакой криминальной составляющей.

На данный момент по данному факту проводится проверка.

В ведомстве объяснили, что ребенок ехал с родителями в поезде. По предварительным данным, он страдал болезнью, которая стала причиной смерти. На данный момент назначена экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти.

Семья скончавшегося ребенка сошла с поезда в Каменске-Уральском.

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