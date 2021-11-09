Повар и зэк покупали гаджеты по чужим банковским картам в Свердловской области

По его словам, первый обвиняемый, находящийся на свободе (повар) предстал перед судом Москвы, он уже погасил большую часть причиненного ущерба потерпевшим. А вот второй обвиняемый, находящийся в колонии Свердловской области, «строил из себя бывалого» и на контакт со следствием не шел.