Свыше 60 самосвалов мусора вывезено со свалок в Краснотурьинском и Невьянском ГО

Наиболее крупной оказалась свалка, расположенная в Краснотурьинском ГО между поселками Рудничный и Медная Шахта. Ее площадь составляла более трех тысяч квадратных метров. Это примерно пять садовых участков, поэтому мусор вывозился в течение четырех дней с помощью нескольких самосвалов и автопогрузчика. В результате объем вывезенных отходов составил 1,7 тысячи кубометра, сообщает пресс-служба ООО «Компания «Рифей».