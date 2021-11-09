За заражение коллеги COVID-19 уральская артистка заплатит 75 тысяч рублей

Женщина заболела в июле 2021 года. После подтверждения диагноза она получила уведомление о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Однако артистка покинула дом и отправилась на юг России принимать участие в международном конкурсе вместе с коллективом. При этом работодателю было известно о болезни сотрудницы, но он ее не отстранил, пишет Ура.ру со ссылкой на Управление Роспотребнадзора Свердловской области.