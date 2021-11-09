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За заражение коллеги COVID-19 уральская артистка заплатит 75 тысяч рублей

9 ноября 2021, 13:47
Фото: pixabay.com
Артистка Дома культуры, расположенного в Пышме, получила наказание в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей за заражение коллеги и нарушение режима самоизоляции во время заболевания коронавирусом.

Женщина заболела в июле 2021 года. После подтверждения диагноза она получила уведомление о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Однако артистка покинула дом и отправилась на юг России принимать участие в международном конкурсе вместе с коллективом. При этом работодателю было известно о болезни сотрудницы, но он ее не отстранил, пишет Ура.ру со ссылкой на Управление Роспотребнадзора Свердловской области.

После конкурса артисты ехали домой на поезде. В результате соседка зараженной женщины по купе также заболела.

Камышловский суд приговорил к штрафу не только саму артистку, но и ее работодателя. Последнему придется выплатить 100 тысяч рублей.

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#Заражение#Свердловская область#Камышлов#Самоизоляция#Коронавирус#Общество
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