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«Рефтинская» птицефабрика на Урале получит 210 млн для спасения от банкротства

10 ноября 2021, 13:46
Фото: 1MI
Поддержку в размере 210 миллионов рублей выделит правительство Свердловской области птицефабрике «Рефтинская». Недавно ее пытались продать в рамках приватизации.

Субсидия выделяется с целью предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности. Такая информация содержится в проекте поправок в программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации госимущества.

В сентябре 2021 года, правительство региона планировало получить доход с продажи фабрики. Она была выставлена за 2,5 миллиарда рублей, но ни одной заявки на покупку не поступило. На данный момент обсуждается судьба «Рефтинской», пишет Znak со ссылкой на собственный источник.

Сама птицефабрика в нынешнем виде была создана в 2011 году. Тогда «Птицефабрика „Рефтинская“» из государственного унитарного предприятия была преобразована в ОАО. Основными видами ее деятельности стали разведение сельскохозяйственной птицы, производство мяса и морепродуктов, а также выращивание различных культур. Птицефабрика занимает лидерскую позицию по производству бройлерного мяса в Свердловской области.

Свердловская птицефабрика «Рефтинская» выставлена на продажу за 2,5 млрд рублей
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#Птицефабрика «Рефтинская»#Свердловская область#Правительство#Продажа#Экономика
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