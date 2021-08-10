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Свердловская птицефабрика «Рефтинская» выставлена на продажу за 2,5 млрд рублей

10 августа 2021, 05:20
Фото: TagilCity.ru
На аукцион выставлены 100% акций птицефабрики «Рефтинская» под Асбестом. Торги будут проходить в рамках приватизации предприятия.

Свердловские власти выставили на продажу 100% обыкновенных акций птицефабрики «Рефтинская» с начальной стоимостью — 2,5 миллиарда рублей, сообщает E1.

Общая площадь птицефабрики составляет почти 300 гектаров. В данный момент там работает порядка 2,3 тысячи человек.

В общей сложности на аукцион выставлено более 1,6 миллиона акций «Рефтинской». Номинал каждой из них — 1 тысяча рублей.

Торги будут проходить в виде электронного аукциона, заявки от участников принимаются с 9 августа 2021 года.

Напомним, на Avito появилось объявление о продаже двух птицефабрик — «Кировградская» и «Красноуральская», а также птицепром в селе Грязновское под Богдановичем. Общая цена объектов — 1,5 миллиарда рублей.

На Avito продаются три свердловские птицефабрики за 1,5 млрд рублей
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