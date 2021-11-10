У 43 заболевших в санатории под Екатеринбургом детей обнаружены грипп и риновирусы

Как установили врачи, санаторий был переполнен. Вместо 120 человек там отдыхали 122 ребенка, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Также сотрудники одновременно совмещали работу в разных группах и лишь 76% детей были привиты от гриппа (необходимо 90%). Также во время выписки детей, имеющих признаки ОРВИ, врачи не передали данные в больницы по месту жительства.