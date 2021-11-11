Площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола появятся у школы № 23 в Тагиле

Ремонтом объекта занимается компания ЗАО «Стройкомплекс». На данный момент отремонтирована кровля, были заменены и усилены перекрытия, а также возводятся перегородки в помещениях. По словам заместителя генерального директора Георгия Полевщикова, тепловой контур закрыт по всему зданию, запущено отопление на первом этаже и прокладываются сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и связи. Наиболее важной задачей считается выход до конца декабря на чистовую отделку, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.