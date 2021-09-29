Вопрос о возможном расширении школы № 23 будет проработан в Нижнем Тагиле

По словам Пинаева, будут изучены геосъемки, также определено, где проходят сети, и кому принадлежит территория. После получения всех необходимых данных планируется принять решение об организации спортивного поля в дополнение игровым площадкам, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.