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В краже воды на 26,4 млн обвиняется гендиректор уральского предприятия ЖКХ

12 ноября 2021, 07:38
Фото: 1MI
В краже воды на 26,4 миллиона рублей обвиняется генеральный директор предприятия ЖКХ ООО «Региональные коммунальные системы». Дело уже передано в суд.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, руководитель заведомо не собирался исполнять обязательства по договору холодного водоснабжения и похитил холодную воду объемом свыше 2,6 миллиона кубических метров.

Следствием установлено, что в октябре 2015 года компания заключила с администрацией Нижней Туры концессионное соглашение в отношении нескольких объектов и стало гарантированным поставщиком ресурсом. В том же месяце предприятие заключило с крупным предприятием договор холодного водоснабжения.

В результате с октября 2015 по октябрь 2016 года обвиняемый получил оплату от абонентов, но предприятию средства не перечислял.

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#Суд#Уголовное дело#Жкх#Нижняя Тура#Экономика
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