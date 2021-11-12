В краже воды на 26,4 млн обвиняется гендиректор уральского предприятия ЖКХ

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным следствия, руководитель заведомо не собирался исполнять обязательства по договору холодного водоснабжения и похитил холодную воду объемом свыше 2,6 миллиона кубических метров.
Следствием установлено, что в октябре 2015 года компания заключила с администрацией Нижней Туры концессионное соглашение в отношении нескольких объектов и стало гарантированным поставщиком ресурсом. В том же месяце предприятие заключило с крупным предприятием договор холодного водоснабжения.
В результате с октября 2015 по октябрь 2016 года обвиняемый получил оплату от абонентов, но предприятию средства не перечислял.