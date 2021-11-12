Выбросивший в окно 7-месячного ребенка из-за плача свердловчанин получил 9 лет тюрьмы

В ходе разбирательства гособвинитель предоставил доказательства, что 28 июля 2020 года у мужчине в гости пришла бывшая супруга с младенцем. Во время распития спиртных напитков мужчина решил убить ребенка, так как он плакал. Сначала он ладонью ударил его по голове, а затем взял за руки и выбросил в окно в палисадник. Высота при этом составила почти 2 метра.
Во время падения ребенок не получил телесных повреждений, а также ему своевременно оказал помощь очевидец.
В марте 2021 года обвиняемый был приговорен к лишению свободы. В связи с тем, что при постановлении приговора судом были допущены нарушения, прокуратура подала апелляцию. В результате дело было возвращено на новое рассмотрение.