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17% свердловских ресторанов не проверяют QR-коды у посетителей

15 ноября 2021, 14:55
Фото: 1MI
QR-коды не проверяют у посетителей в 17% кафе и ресторанах Свердловской области. С 30 октября по 14 ноября контрольные группы проводили проверки в свыше 500 магазинах, ТЦ и заведениях общепита.

Как стало известно, помимо нарушений с проверкой QR-кодов и справок о вакцинации, в 13% общепита сотрудники были без масок, в 8% не соблюдается социальная дистанция, а 5% объектов оказывали услуги после 23.00, сообщает департамент информполитики региона.

Остальной процент заведений, как заявили специалисты, соблюдает все необходимые требования.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжаются рейды по проверке соблюдения ограничений и противоэпидемических мер. За одну неделю в отношении нарушителей было составлено 143 протокола.

143 протокола на нарушителей антиковидных мер составлено за неделю в Нижнем Тагиле
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#Свердловская область#Рестораны#Вакцинация#Коронавирус#Здоровье
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