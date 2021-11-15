17% свердловских ресторанов не проверяют QR-коды у посетителей

Как стало известно, помимо нарушений с проверкой QR-кодов и справок о вакцинации, в 13% общепита сотрудники были без масок, в 8% не соблюдается социальная дистанция, а 5% объектов оказывали услуги после 23.00, сообщает департамент информполитики региона.