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Избиение ребенка, изнасилование старушки и образцовый цирк: жизнь уральской провинции

15 ноября 2021, 15:18
Фото: 1МI
Как прожили эти сутки небольшие города и поселки в Свердловской области — читайте в ежедневной подборке редакции TagilCity.ru.

«Хочу в тюрьму» или как стать насильником в 15 лет

Вопиющее ЧП произошло в тихой провинциальной Салде: двое пьяных 15-летних отморозков пробрались в жилище пожилых людей и изнасиловали 64-летнюю пенсионерку. При этом они избили старика. Полиция задержала подростков — один уже 4 года состоит на учете в ПДН, второй — чуть больше года. Одного пока выпустили на свободу, судьба другого пока решается органами.

Два пьяных школьника изнасиловали 64-летнюю женщину и избили ее мужа в Верхней Салде
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Урок ОБЖ от профессиональных спасателей для первоклашек

Спасатели МЧС провели открытый урок ОБЖ для учеников школы № 10 в Кушве. Специалисты 206-й пожарно-спасательной части рассказали ребятам о мерах пожарной безопасности в период отопительного периода — многие из них живут в частных домах, отапливаемых печью, и подобная информация им будет крайне полезна. Спасатели не забыли и о действиях первоклашек при пожаре — теперь дети знают, как себя вести при обнаружении возгорания.

Фото: 46 пожарно-спасательный отряд Кушва

Ранее судимый рецидивист за избиение сожительницы и ребенка уехал на нары

Сотрудники ППС Асбеста предотвратили вчера возможную трагедию. Полицейские прибыли на вызов, когда неадекватный рецидивист угрожал своей сожительнице и ее 10-летнему ребенку расправой и убийством. Ранее он уже распускал в отношении них руки. Теперь судьба «смельчака» в руках правосудия.

Фото: группа "Инцидент Асбест" ВКонтакте

Образцовый цирковой коллектив «Кассиопея»: серовские девчонки показали «Сальто в будущее»

На XIV Всероссийском фестивале-конкурсе любительских цирковых коллективов представительницы ОЦК «Кассиопея» из Серова завоевали сразу три почетных диплома — 1 и 3 степени, став одними из лучших в стране. Девочки показывали уровень своего мастерства в Магнитогорском Государственном цирке, на арене которого 4 дня соревновались сразу 35 цирковых коллектива со всей России. Поздравляем наших талантливых девочек с победой и желаем только свершений в будущем!

Фото: группа "Это Серов, детка" ВКонтакте

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#Свердловская область#Кушва#Верхняя и Нижняя Салда#Эксклюзив#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Общество#Итоги
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