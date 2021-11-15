TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новый въездной знак открылся в Нижнем Тагиле

15 ноября 2021, 15:11
Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
Состоялась техническая приемка нового въездного знака «Нижний Тагил — город трудовой доблести». Он расположен на пересечении Свердловского шоссе с улицами Фестивальная, Красногвардейская и Садоводов.

Проект реализовывался в течение трех месяцев, а работы, по словам директора подрядной организации Виталия Красноштанова, были непростыми, поскольку присутствовало много технических и творческих моментов, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Считаю, что въездной знак выполнен очень красиво. Вечерняя подсветка просто бомбически выглядит,заявил Красноштанов.

Отмечается, что в знаке было использовано три вида гранита: исетский серый, карельский черный и южно-султаевский коричневый. В общей сложности в стройке принял участие около 30 специалистов. Работы были закончены в срок. По словам начальника управления городским хозяйством Андрея Лебедева, на конструкцию действуют гарантийные обязательства пять лет.

Отмечается, что в 2022 году на площади возле железнодорожного вокзала планируется установить стелу в честь присвоения Нижнему Тагилу звания Город трудовой доблести.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Напомним, новый въездной знак в Нижнем Тагиле возводила тюменская компания «Лайф+». Общая масса гранита на объекте составит 35 тонн. На 18-метровом монументе появилась надпись «Город трудовой доблести», герб города, изображение Ордена Трудового Красного Знамени и шестеренка.

Герб появился на въездном знаке на южном подъезде к Нижнему Тагилу
Узнать подробнее

Материалы по теме
Началось возведение въездного знака в Нижнем ТагилеНадпись «Нижний Тагил» появилась на въездном знаке на южном подъезде к городуГерб появился на въездном знаке на южном подъезде к Нижнему Тагилу
#Знак#Вокзал#Администрация Нижнего Тагила#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25