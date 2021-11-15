Новый въездной знак открылся в Нижнем Тагиле

Отмечается, что в знаке было использовано три вида гранита: исетский серый, карельский черный и южно-султаевский коричневый. В общей сложности в стройке принял участие около 30 специалистов. Работы были закончены в срок. По словам начальника управления городским хозяйством Андрея Лебедева, на конструкцию действуют гарантийные обязательства пять лет.