Два человека погибли при лобовом столкновении иномарок под Нижним Тагилом

По предварительной информации, 34-летняя водитель «Киа Рио» двигалась со стороны Кушвы в сторону Нижнего Тагила. Женщина не выбрала скорость, обеспечивающую контроль за движением и не справилась с управлением. Поэтому автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Фольксваген Транспартер», за рулем которого находился 42-летний мужчина, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.